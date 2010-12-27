Появились фото одиночных пикетов в поддержку арестованного Андрея Пивоварова

Петербуржцы требуют отпустить на свободу оппозиционера Андрея Пивоварова.

В центре Петербурга сразу несколько человек организовали одиночные пикеты в поддержку Андрея Пивоварова. Они стоят с плакатами неподалку от Гостиного двора и требуют у власти освобождения оппозиционера. Напомним, что координатор "Открытой России" накануне был задержан за участие в "Забастовке избирателей". По информации самого Андрея Пивоварова, его арестовали на 25 суток за непонятные нарушения во время протестного мероприятия.

В Сети уже появились фото одиночных пикетов в поддержку оппозиционера. На одном снимке запечатлена девушка с плакатом "Кто следующий в вашем списке? Свободу Пивоварову!". На другом взрослый мужчина требует "Свободу Пивоварову". По словам очевидцев, на соседних площадках можно встретить и других людей с плакатами. Горожане стараются соблюдать правила одиночных пикетов и не приближаться друг к другу, чтобы полиция не трактовала их действия как несогласованный митинг.

Ранее мы писали, что Смольнинский райсуд арестовал Андрей Пивоварова на 25 суток. Сам активист "Открытой России" считает, что так ему хотят не дать провести протестные акции в день выборов президента 18 марта.

Фото: Вадим Суходольский, Facebook