Петербургский суд оштрафовал экс-главу "Открытой России"* за нарушение закона об иноагентах

Андрей Пивоваров оштрафован за нарушение по ч.2 ст.19.34 КоАП РФ.

Василеостровский районный суд Петербурга оштрафовал бывшего главу "Открытой России"*(*неправительственная организация, признанная в России нежелательной) Андрея Пивоварова на 50 тыс рублей за нарушение по ч.2 ст.19.34 КоАП РФ (осуществление деятельности некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В результате анализа доменов суд выяснил, что проект "Объединенные демократы"* принадлежит МОО "Открытый Петербург"* (*внесена в реестр НКО-иностранных агентов), которая признана нежелательной на территории РФ. Однако в материалах на сайте не указывается, что эта НКО признана в РФ иноагентом.

Организация "Открытый Петербург"* была создана в 2017 году. В декабре прошлого года Минюст внес организацию в список НКО — иностранных агентов. Ранее главой организации был Андрей Пивоваров. В настоящее время Пивоваров является обвиняемым по уголовному делу о сотрудничестве с "нежелательной организацией".

Ранее мы писали, что признанный нежелательным в России "Проект медиа" сообщил о ликвидации.

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