Признанный нежелательным в России "Проект медиа" сообщил о ликвидации

НПО больше не сотрудничает с российскими журналистами.

Признанная нежелательной в России неправительственная организация "Проект медиа" ((Project Media, Inc.) сообщила о ликвидации. Информация появилась в Telegram-канале издания "Проект". Специалисты уточнили, что больше не имеют отношений с журналистами, работающими на территории РФ.

Мы, команда издания "Проект", имеем сообщить следующее. Компания Project Media, Inc., зарегистрированная в США и признанная накануне российскими властями нежелательной организацией, находится в стадии ликвидации. пресс-служба "Проект Медиа"

Напомним, что 15 июля 2021 года Генеральная прокуратура России признала нежелательной в стране деятельность НПО "Проект медиа", которая зарегистрирована в США. Минюст РФ включил организацию в реестр иноагентов восемь журналистов издания "Проект медиа", а также из "Открытых медиа" и "Радио Свобода" (признано Минюстом в РФ СМИ-иноагентом).

Путин объяснил, почему ФБК (признана Минюстом РФ иноагентом) является экстремистской организацией на территории РФ.

Фото: Piter.tv

