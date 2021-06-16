Путин объяснил, почему ФБК признали экстремистской организацией

Он сказал, что работа организации не запрещена.

Президент России Владимир Путин заявил, что работа Фонда борЬбы с коррупцией (иноагент, признан в РФ судом экстремистской организацией) на территории страны не запрещена, объявление иноагентом организации не прекращает ее деятельность.

По словам Путина, в США был принят закон, согласно которому страна будет поддерживать некоторые политические организации в РФ. Соединенные Штаты также открыто сказали, что собираются сдерживать развитие России и объявили РФ врагом, сказал он.

Вопрос: какие же организации политические Соединенные Штаты и другие участники западного сообщества должны поддерживать в России, если они при этом еще им и платят? Ясно, что мы так же, как и американцы в 30-х годах, объявили их иностранными агентами, но работа не запрещена, они могут работать. Объявление иностранным агентом не прекращает деятельность, - сказал Путин.

По словам Путин, организация призывала к массовым беспорядкам в России, а также к незаконным мероприятиям привлекала несовершеннолетних людей. Российских лидер подчеркнул, что это российским законом запрещено.

И публично давали инструкции о том, как готовить, например, коктейли Молотова, чтобы использовать их против правоохранительных органов, выставляя напоказ установочные данные полицейских, - подчеркнул российский президент.

Он отметил, что власти России сделают все, что не допустить в стране погромов, а также нарушения закона. Путин подчеркнул, что здесь не при чем боязнь.

Видео: kremlin.ru