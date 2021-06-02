Суд арестовал экс-директора "Открытой России"*

Срок ареста - до 31 июля.

Первомайский суд Краснодара отправил в следственный изолятор бывшего директора "Открытой России"* (*неправительственная организация, признанная в России нежелательной) Андрея Пивоварова. Об этом пишет "РИА Новости".

Его подозревают в участии в работе нежелательной организации и попытке скрыться от следствия. Пивоварову предстоит отбыть в СИЗО два месяца.

Избрать в отношении Пивоварова <...> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 31 июля. из постановления суда

Сам Пивоваров свою вину отрицает. Его защита намерена обжаловать данное решение суда.

Напомним, бывшего директора движения "Открытая Россия"* задержали в Санкт-Петербурге в аэропорте Пулково 31 мая. Его сняли с рейса перед вылетом в Варшаву.

Ранее в Польше прокомментировали снятие Пивоварова с самолета в Пулково.

Видео: Telegram / Пивоваров