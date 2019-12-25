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Полиция обыскала квартиру экс-главы "Открытой России"* Александра Соловьёва
Сегодня, 16:16
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Полиция обыскала квартиру экс-главы "Открытой России"* Александра Соловьёва

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Узнав об обыске, к активисту выехал адвокат "Правозащиты Открытки". 

Утром 1 июня сотрудники правоохранительных органов обыскали квартиру бывшего главы "Открытой России"* (* – неправительственная организация, признанная в России нежелательной) Александра Соловьёва. Об этом сообщили в Telegram-канале "Пивоваров". Узнав об обыске, к активисту выехал адвокат "Правозащиты Открытки". 

Выяснилось, что обыск в квартире экс-главы организации Александра Соловьёва никак не связан с задержанием Андрея Пивоварова. 

Он проходит в рамках уголовного дела о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Потерпевшей стороной является столичный департамент городского имущества. Александр Соловьёв в статусе свидетеля,

– говорится в сообщении. 

Напомним, вечером 31 мая бывшего главу "Открытой России"* (* – неправительственная организация, признанная в России нежелательной) Андрея Пивоварова задержали в аэропорту Пулково в Петербурге. В публикациях, размещенных в соцсетях, отмечается, что Пивоварова сняли с рейса перед вылетом в Варшаву на отдых. 

Ранее Piter.tv собрал последнюю информацию, связанную с задержанием политика Андрея Пивоварова, в один материал.

Фото: Facebook / Александр Соловьёв

Теги: александр соловьев, обыск, полиция
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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