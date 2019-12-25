Уголовное дело в отношении экс-главы "Открытой России"*: что известно к этому часу

Piter.tv собрал последнюю информацию, связанную с задержанием политика Андрея Пивоварова, в один материал.

Утром 1 июня в 11:06 бывшего исполнительного директора организации "Открытая Россия"* (* – неправительственная организация, признанная в России нежелательной) Андрея Пивоварова привезли в аэропорт Пулково в Петербурге. В ближайшее время оппозиционного политика отправят на самолет в Краснодар.

Поводом для этого стало возбуждение уголовное дело в отношении Пивоварова по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности нежелательной организации). Юрист "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова заявила, что постановление об обыске следователь Следственного комитета по Краснодарскому краю вынес безотлагательно без решения суда вечером 31 мая.

В ночь с 31 мая на 1 июня сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире Пивоварова. На сам обыск политика доставили в наручниках. После окончания обыска Пивоварова вывели с конвоем в бронежилетах, и доставили в изолятор временного содержания (ИВС) на Захарьевской улице в Петербурге. Об этом в соцсетях рассказала бывший координатор "Открытой России" Татьяна Усманова.

Кроме того, в Москве правоохранители также "наведались в гости" к политику Дмитрию Гудкову (по двум адресам), а также активистам Александру Соловьеву и к Виталию Венедиктову. Позже выяснилось, что обыск у экс-главы "Открытки" Александра Соловьева никак не связан с задержанием Пивоварова.

Он проходит в рамках уголовного дела о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Потерпевшей стороной является столичный департамент городского имущества. Александр Соловьёв в статусе свидетеля, – говорится в сообщении.

Вечером 31 мая бывшего главу "Открытой России"* (* – неправительственная организация, признанная в России нежелательной) Андрея Пивоварова задержали в аэропорту Пулково в Петербурге. В публикациях, размещенных в соцсетях, отмечается, что Пивоварова сняли с рейса перед вылетом в Варшаву на отдых. Затем Пивоваров увидел сотрудников правоохранительных органов, которые его и задержали. После чего он находился в пулковском отделении ФСБ. По словам сотрудников ФСБ, Пивоваров находится в розыске.

Затем политика отвезли в Главное Следственное управление СК по Санкт-Петербургу на Московском проспекте, где его допрашивали. Так, он стал подозреваемым по делу о "нежелательной организации". Находясь в здании Следственного комитета, Пивоваров написал письмо, в котором рассказал, как и по какой причине его задержали в аэропорту Пулково.

После закрытия "Открытки" планировал поехать отдохнуть, взял билеты, прошел все контроли, и когда самолет уже стал выруливать на взлет, его вернули и меня задержали ФСБ, – говорится в сообщении.

Татьяна Усманова рассказала, что основание для возбуждения уголовного дела стал пост в социальной сети Facebook, который Пивоваров выложил в августе прошлого года. Тем самым политик репостнул сообщение "Объединенных демократов", в котором рассказывалось о регистрации кандидатов проекта в муниципальных образованиях.

По версии следствия, при публикации поста Андрей "имел умысел на участие в деятельности нежелательной организации", – говорится в сообщении.

Отметим, что 27 мая этого года "Открытая Россия"* (* – неправительственная организация, признанная в России нежелательной) заявила о самоликвидации. По словам Пивоварова, также закрытию подлежат и все филиалы в регионах. Все члены "Открытки" будут исключены из состава участников организации, их членство аннулировано. Эксперт заметил, что такая мера связана с возможным преследованием активистов организации.

Видео и фото: Telegram / Пивоваров