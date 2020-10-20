"Открытая Россия"* заявила о самоликвидации

О решении совета правления сообщил Андрей Пивоваров.

"Открытая Россия"* (* - неправительственная организация, признанная в России нежелательной) заявила о самоликвидации. Об этом днем 27 мая журналистам рассказал исполнительный директор движения Андрей Пивоваров. По словам специалиста, также закрытию подлежат и все филиалы в регионах. Все члены "Открытки" будут исключены из состава участников организации, их членство аннулировано. Эксперт заметил, что такая мера связана с возможным преследованием.

"Открытая Россия" полностью прекращает свою деятельность. Только что совет организации проголосовал за это решение. Андрей Пивоваров, исполнительный директор "Открытки"

Государственная Дума России готовится ужесточить статью 284.1 УК РФ. Андрей Пивоваров объяснил, что на любого активиста, хоть как-то связанного с "Открытой Россией" можно будет возбудить уголовное дело, если у подозреваемого будет уже одно административное дело, связанное с участием в нежелательной организации. При этом для руководителей и координаторов не будет нужна "такая формальность", по словам спикера.

Напомним, что "Открытая Россия" учреждена в 2001 году по предложению Михаила Ходорковского. Он стал председателем правления организации.

Видео: YouTube / Андрей Пивоваров