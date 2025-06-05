Российские силовые структкры сообщили о том, что признанный Генеральной прокуратурой страны нежелательным Британский совет (The British Council) используется специальными службами Соединенного королевства для проведения операций против суверенитета третьих стран. В Центре общественных связей ФСБ РФ рекомендовали дружественным для России государствами на это отреагировать.

Органы безопасности рекомендуют партнерам из дружественных стран последовать примеру Москвы и купировать работу совета на территории своих государств. ЦОС ФСБ РФ

Специалисты из силовой структуры пояснили, что согласно полученным сведениям, Британский Совет не просто распространяет влияние Лондона на геополитической арене и реализует программы в области образования, культуры и искусства, но также и напрямую применяется специальными службами Великобритании в конфиденциальных проектах, нацеленных на подрыв суверенитета независимых игроков.Силовики установили, что Британский совет был задействован в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании региональных конфликтов, а также в продвижении молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей.

Напомним, что Гнпрокуратура России 5 июня признала Британский совет нежелательным для России.

В Крыму задержали агентов СБУ и ГУР, собиравших данные о военных.

Фото: ЦОС ФСБ