В Крыму задержали агентов СБУ и ГУР, собиравших данные о военных

Две женщины дали признательные показания о связях с украинскими спецслужбами.

Российские силовые структуры задержали на территории Крыма двух женщин, передавших украинским спецслужбам сведения о военных объектах и военнослужащем Черноморского флота. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей через социальные сети. Известно, что местная жительница из Нижнегорского района полуострова предложила военной разведке Украины свою помощь в сборе данных. Злоумышленница передала координаты военных объектов, включая склад с горюче-смазочными материалами. Переданные киевскому режиму сведения предназначались для последующего нанесения по ним огневого поражения Вооруженными силами Украины. Еще одна подозреваемая сотрудничала с СБУ, собирая информацию о военнослужащем Черноморского флота. Контакт с иностранным кураторам она поддерживала через мессенджер Telegram.

Женщины задержаны и дали признательные показания. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. ЦОС ФСБ РФ

В ФСБ напомнили гражданам, что спецслужбы Украины сейчас активно используют мессенджеры для вовлечения россиян в диверсионно-разведывательную деятельность.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России