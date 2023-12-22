Токио осудил включение Россией японской НПО в нежелательные организации

Ёсимаса Хаяси оценил решение Минюста РФ.

В Токио сделали представление Москве в связи с опротестованием внесения японской организации, связанной с движением за возврат так называемых "северных территорий". Речь идет об островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Соответствующее заявление на пресс-конференции с местными журналистами сделал генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

Это объявление РФ является односторонним и неприемлемым. По дипломатическим каналам 7 февраля российской стороне сделано представление с опротестованием этого неприемлемого объявления и с требованием его отмены. Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии

Напомним, что 6 февраля российское министерство по юстиции включило в перечень нежелательных организаций три неправительственных организации из Японии, Украины и Швейцарии. Этот перечень пополнили собой японский "Союз за возвращение Северных территорий" ("Союз борьбы за возвращение Северных территорий"), украинский "Крымскотатарский Ресурсный Центр" и швейцарский IndustriALL Global Union.

В Японии заявили о контактах с Россией по застрявшим во льдах косаткам.

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