В Японии заявили о контактах с Россией по застрявшим во льдах косаткам

Ёсимаса Хаяси оценил инцидент берегов Хоккайдо.

Токио находится в контакте с российской стороной в связи с застрявшими во льдах косатками в районе японского города Раусу на Хоккайдо. Соответствующее заявление на пресс-конференции с местными журналистами сделал генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Он отметил, что косатки не подпадают под действие закона о защите редких животных.

По этому вопросу мы находимся на связи с Россией. Ёсимаса Хаяси, генсека кабмина Японии

Напомним, что японский телеканал NHK сообщил, что около 10 косаток оказались в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка на побережье Кунаширского пролива. Млекопитающие застряли на отдалении около километра от береговой полосы. Однако люди из-за движения льдов люди не могут к ним подобраться, оказать помощь. Очевидцы добавили, что в ловушке оказались три-четыре детеныша. В настоящее время проблема решена.

В Японии назвали позицию по территориальному вопросу с Россией неизменной.

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