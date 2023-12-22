В Японии назвали позицию по территориальному вопросу с Россией неизменной

Ёсимаса Хаяси прокомментировали переговоры с Россией.

Позиция Японии о решении территориального вопроса и заключении мирного договора с Россией остается неизменной, однако сейчас достижение соглашения маловероятно. Соответствующее заявление на пресс-конференции с журналистами в Токио сделал генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Чиновник добавил, что из-за существующего украинского кризиса двусторонние отношения между Токио и Москвой остаются в сложном положении. Власти страны полагают, что пока что невозможно ничего говорить относительно переговоров, связанных с мирным соглашением.

Японское правительство строго придерживается позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора — она остается неизменной. Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии

Японский чиновник напомнил прессе, что до весны 2022 года между странами велся диалог о заключении мира. Однако затем Токио ввел антироссийские санкции, поэтому данный процесс "в одностороннем порядке" прекратился по инициативе Москвы.

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