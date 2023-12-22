Япония заподозрила КНДР в планах разместить ЯО на крылатых ракетах

Северная Корея преследует цель получить способность к проведению нападений в регионе, для которых страна хочет размещать на крылатых ракетах собственное ядерное оружие. Для реализации такой задачи КНДР потребуется создать оружие в уменьшенном размере. Соответствующее заявление на пресс-конференции с журналистами в Токио сделал генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Чиновник добавил, что в Токио пытаются понять, действительно ли соседнее государство располагает подобными технологиями. Для этого эксперты проводят тщательный анализ.
КНДР проводит пуски с различных платформ, таких как подводные лодки, пусковые установки на железнодорожных вагонах для того, чтобы затруднить выявление и перехват для укрепления своих возможностей неожиданных атак.
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Фото и видео: YouTube / ニコニコニュース
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