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В Японии намерены следить за обещанием Путина посетить Курилы

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Ёсимаса Хаяси оценил обещание президента России, данное им в Хабаровске.

Япония будет внимательно следить за ситуацией в связи с намерением российского Владимира Путина посетить Курильские острова. Соответствующее заявление на пресс-конференции с журналистами в Токио сделал генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Чиновник отметил, что его страна продолжает антироссийскую санкционную политику и поддерживает украинских партнеров.

Нам известно, что президент Путин в ходе визита в Хабаровск 11 января заявил о том, что обязательно посетит так называемые Курильские острова. Правительство продолжит внимательно следить и действовать соответствующим образом.

генсек кабмина Японии

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Фото и видео: YouTube / ニコニコニュース

Теги: ёсимаса хаяси, курилы, курильские острова, рабочая поездка, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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