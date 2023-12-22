В Японии намерены следить за обещанием Путина посетить Курилы

Япония будет внимательно следить за ситуацией в связи с намерением российского Владимира Путина посетить Курильские острова. Соответствующее заявление на пресс-конференции с журналистами в Токио сделал генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Чиновник отметил, что его страна продолжает антироссийскую санкционную политику и поддерживает украинских партнеров.
Нам известно, что президент Путин в ходе визита в Хабаровск 11 января заявил о том, что обязательно посетит так называемые Курильские острова. Правительство продолжит внимательно следить и действовать соответствующим образом.
генсек кабмина Японии
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Фото и видео: YouTube / ニコニコニュース
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