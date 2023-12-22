Строительство новой базы США на Окинаве возобновят, несмотря на возражения местных властей

Ёсимаса Хаяси рассказал о работах по созданию участка для размещения на нем американской базы.

Строители в среду, 11 января, возобновят работы в японской бухте Хэноко, куда вопреки возражениям местных властей Окинавы должна быть перенесена база американского Корпуса морской пехоты Футэмма. Соответствующее заявление на пресс-конференции с журналистами в Японии сделал генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Чиновник пояснил, что министерство по обороне в Окинаве продолжает диалог с руководителями региона. При этом работы должны вестись в зоне мягкого грунта. Требуется совершить насыпные работы, чтобы в дальнейшем специалисты смогли создать на территории две взлетно-посадочные полосы V-образной конфигурации.

Мы получили сообщение от министерства обороны о том, что, поскольку необходимые приготовления проведены, строительные работы начнутся сегодня. Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии

Напомним, что перенос американской базы Футэмма является одним из наиболее острых в отношениях правительства Японии и властей Окинавы. Последние не раз пытались оспорить в суде решение о передислокации базы в районе Хэноко. Сейчас иностранная база находится в местном густонаселенном районе Гинован. Высокий суд префектуры Фукуока и Верховный суд Японии потребовали от губернатора Окинавы Дэнни Тамаки выдать строительной компании разрешение на дальнейшие работы. Однако чиновник проигнорировал это требование. После такого решения национальное правительство одобрило решение о продолжении переноса американской базы в обход возражений со стороны местных властей.

В Японии резиденция экс-премьера сгорела из-за палочки с благовониями.

Фото и видео: YouTube / ニコニコニュース