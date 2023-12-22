В Японии резиденция экс-премьера сгорела из-за палочки с благовониями

В тушении огня участвовали 20 пожарных нарядов.

В Японии резиденция бывшего премьера страны Какуэя Танаки сгорела из-за палочки с благовониями. Об этом сообщил телеканал NHK.

Инцидент произошел днем 8 января в центре Токио. В тушении огня участвовали 20 пожарных нарядов. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. В результате происшествия двухэтажное здание выгорело почти полностью. Также частично выгорело одноэтажное здание на территории резиденции. Информации о пострадавших нет. Полиция вместе с пожарными осмотрит место происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Чите произошел пожар на крыше многоэтажки.

Видео: nhk.or.jp