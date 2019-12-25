Политик рассказал об обысках у его коллег.

Российский политик Дмитрий Гудков заявил, что у него на даче проходит обыск. Об этом он написал в собственном Telegram-канале. Представитель движения "Открытая Россия" (организация, деятельность которой в РФ считается нежелательной) уточнил, что оперативные мероприятия также ведутся в отношении начальника штаба Виталия Венидиктова и бывшего председателя Александра Соловьева.

У меня на даче под Коломной обыск. Как и у моего бывшего помощника Александра Соловьева. Как и у моего начштаба Виталия Венидиктова. Формального повода не знаю. Реальный ясен. Дмитрий Гудков, заявление в ТГ

Напомним, что Дмитрий Гудков является депутатом Госдумы шестого Созыва. Он считается лидером незарегистрированной политической "Партии Перемен".

Задержанного Андрея Пивоварова везут в отдел СК по Санкт-Петербургу.

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