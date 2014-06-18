Задержанного Андрея Пивоварова везут в отдел СК по Санкт-Петербургу

К Пивоварову не пускают адвоката "Правозащиты Открытки" Елену Бородину.

Бывшего директора "Открытой России"* (* – неправительственная организация, признанная в России нежелательной) Андрея Пивоварова везут в Главное Следственное управление СК по Санкт-Петербургу на Московском проспекте.

Известно, что Пивоварова задержали в рамках уголовного дела по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности). Как отмечает команда бывшего исполнительного директора организации, к Пивоварову не пускают адвоката "Правозащиты Открытки" Елену Бородину.

Напомним, вечером 31 мая бывшего главу "Открытой России"* (* – неправительственная организация, признанная в России нежелательной) Андрея Пивоварова задержали в аэропорту Пулково в Петербурге. Пивоварова сняли с рейса перед вылетом в Варшаву.

Фото: Twitter / @od_team_ru