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Задержанного Андрея Пивоварова везут в отдел СК по Санкт-Петербургу
Сегодня, 22:45
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Задержанного Андрея Пивоварова везут в отдел СК по Санкт-Петербургу

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К Пивоварову не пускают адвоката "Правозащиты Открытки" Елену Бородину. 

Бывшего директора "Открытой России"* (* – неправительственная организация, признанная в России нежелательной) Андрея Пивоварова везут в Главное Следственное управление СК по Санкт-Петербургу на Московском проспекте. 

Известно, что Пивоварова задержали в рамках уголовного дела по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности). Как отмечает команда бывшего исполнительного директора организации, к Пивоварову не пускают адвоката "Правозащиты Открытки" Елену Бородину. 

Напомним, вечером 31 мая бывшего главу "Открытой России"* (* – неправительственная организация, признанная в России нежелательной) Андрея Пивоварова задержали в аэропорту Пулково в Петербурге. Пивоварова сняли с рейса перед вылетом в Варшаву. 

Фото: Twitter / @od_team_ru

Теги: андрей пивоваров, задержание, открытая россия, следственный комитет
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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