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Бывшего директора движения "Открытая Россия" задержали в Пулково
Сегодня, 22:06
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Бывшего директора движения "Открытая Россия" задержали в Пулково

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Пивоварова сняли с рейса перед вылетом в Варшаву. 

Вечером 31 мая бывшего главу "Открытой России"* (* – неправительственная организация, признанная в России нежелательной) Андрея Пивоварова задержали в аэропорту Пулково в Петербурге. Отмечается, что Пивоварова сняли с рейса перед вылетом в Варшаву. 

Летел отдохнуть, прошёл таможню никаких вопросов не было. Самолёт уже прошёл рулёжку, как вдруг стоп,

– говорится в сообщении.

Затем Пивоваров увидел сотрудников правоохранительных органов, которые его и задержали. В настоящее время он находится в пулковском отделении ФСБ. По словам сотрудников ФСБ, Пивоваров находится в розыске.

Ранее мы писали, что "Открытая Россия"* заявила о самоликвидации.

Фото: Telegram / Пивоваров

Теги: андрей пивоваров, задержание, открытая россия, пулково
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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