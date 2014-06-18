Бывшего директора движения "Открытая Россия" задержали в Пулково

Вечером 31 мая бывшего главу "Открытой России"* (* – неправительственная организация, признанная в России нежелательной) Андрея Пивоварова задержали в аэропорту Пулково в Петербурге. Отмечается, что Пивоварова сняли с рейса перед вылетом в Варшаву.
Летел отдохнуть, прошёл таможню никаких вопросов не было. Самолёт уже прошёл рулёжку, как вдруг стоп,
– говорится в сообщении.
Затем Пивоваров увидел сотрудников правоохранительных органов, которые его и задержали. В настоящее время он находится в пулковском отделении ФСБ. По словам сотрудников ФСБ, Пивоваров находится в розыске.
Ранее мы писали, что "Открытая Россия"* заявила о самоликвидации.
Фото: Telegram / Пивоваров
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