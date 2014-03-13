В Польше прокомментировали снятие Пивоварова с самолета в Пулково

В настоящее время Варшава проводит анализ всей имеющейся по этому делу информации.

Власти Польши подробно изучат ситуацию со снятием с борта польской авиакомпании LOT экс-директора движения "Открытая Россия"* (*организация, деятельность которой в РФ считается нежелательной) Андрея Пивоварова. Об этот пишет "РИА Новости" со ссылкой на "Польское телевидение".

По словам заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Пшидача, в настоящее время ведется сбор и анализ всей имеющейся по этому делу информации.

Мы вместе будем анализировать, что там произошло, в том числе в контексте международного права и воздушного права. Марчин Пшидач, замглавы МИД Польши

По его словам, исходя из результатов проведенного анализа, будут приняты конкретные решения. Пшидач добавил, что "зная деятельность нашего российского соседа", нельзя исключить вариант с провокацией.

Напомним, бывшего директора движения "Открытая Россия"* задержали в Санкт-Петербурге в аэропорте Пулково 31 мая. Его сняли с рейса перед вылетом в Варшаву. Против Пивоварова возбуждено уголовное дело по статье 284.1 Уголовного кодекса РФ (Осуществление деятельности нежелательной организации).

Ранее в интернете появился фрагмент допроса Протасевича.

Видео: YouTube / Telewizja Republika