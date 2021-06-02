В интернете появился фрагмент допроса Протасевича

Полная версия допроса выйдет 2 июня.

Белорусский телеканал ОНТ показал кадры допроса основателя и экс-редактора запрещенного на территории республики Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

На видеофрагменте оппозиционер заявляет, что его подставили.

Уверен, меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал - сразу оказался в Минске. Роман Протасевич, основаnель Telegram-канала NEXTA

В ОНТ отметили, что полная версия допроса Протасевича будет представлена общественности 2 июня.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин и Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за поступления анонимного сообщения о минировании воздушного судна. На борту находился Роман Протасевич, основатель информационного ресурса, признанного в Белоруссии экстремистским. Мужчину задержали по нескольким обвинениям. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. С ним была также задержана россиянка София Сапега. Она призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который разглашал личную информацию о сотрудниках МВД республики.

Ранее Лукашенко ответил на просьбу ЛНР пообщаться с Протасевичем.

Видео: Telegram / ONT NEWS