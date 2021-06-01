Лукашенко: следствие в отношении Протасевича и Сапеги будут вести в Белоруссии

Минск проследит за доступом к россиянке консулов.

Александр Лукашенко заявил, что следствие в отношении Романа Протасевича и гражданки РФ Софьи Сапеги будут вести в Белоруссии. Такое заявление глава республики сделал на совещании, посвященном сотрудничеству с Москвой.

Это непреклонно. Никаких не будет вопросов с доступом консулов. По-моему, они не обижаются, мы не только предоставляем информацию, хотите встречаться - встречайтесь. Это международная практика. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что вопрос в отношении арестованных Протасевича и Сапеги после экстренной посадки в Минске самолета европейской авиакомпании Ryanair обсуждался в Сочи. Александр Лукашенко и Владимир Путин уделили время вопросу о задержании россиянки в Белоруссии. Ее поймали 23 мая. Спустя несколько дней девушка призналась в том, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси". В данном канале размещались личные сведения о белорусских силовиках и милиции.

Лукашенко: Белоруссия и Россия достигли принципиальной договоренности по налоговому маневру.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого