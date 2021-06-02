Лукашенко ответил на просьбу ЛНР пообщаться с Протасевичем

в ЛНР считают, что основатель Telegram-канала NEXTA состоял в рядах батальона "Азов".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следователи из Донбасса могут опросить основателя и экс-редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом он сообщил на совещании по сотрудничеству с РФ, передает телеканал "Беларусь 1".

В Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них будут вопросы к ним, - милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, в Донбассе. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Также глава республики дал комментарий по информации СМИ о том, что Протасевич во время нахождения на борту самолета опасался, что ему в случае приземления воздушного судна ему грозит смертная казнь. По словам Лукашенко, белорусские журналисты сразу писали, что его могут "посадить" на 15 лет, однако на Донбассе его может ждать нечто иное.

Напомним, в ЛНР завели уголовное дело на Протасевича. Его обвиняют в участии в боевых действиях на Донбассе в составе украинского батальона "Азов". Также сообщается, что он применял методы войны, которые запрещены международными договорами, оружие массового поражения, а также "совершал геноцид".

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