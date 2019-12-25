Посол в Минске рассказал о состоянии задержанной россиянки Сапеги

Евгений Лукьянов оценил условия содержания Софьи Сапеги в следственном изоляторе в Белоруссии.

Посол в Минске рассказал о состоянии задержанной россиянки Софьи Сапеги. В общении с журналистами Евгений Лукьянов объяснил, что задержанная чувствует себя хорошо. Он считает, что условия содержания в следственном изоляторе девушки, летевшей рейсом авиакомпании Ryanair, адекватные. Дипломат подчеркнул, что в отношении фигурантки уголовного дела проводятся оперативные мероприятия.

Насколько нам известно из контактов наших должностных лиц, консулов, и по информации адвокатов Сапеги, чувствует она себя хорошо, условия ее содержания адекватны. Понятно, что находиться в следственном изоляторе, наверное, никому большой радости не доставляет. Евгений Лукьянов, посол РФ в Белоруссии

Эксперт напомил, что посольство ждет формулировки обвинений против Сапеги. При этом дипломаты не оказывают давления на республиканские власти по данному расследованию. Посол уточнил, что Москва действует в рамках консульской конвенции.

Напомним, что 23 мая в аэропорту Минска экстренно сел пассажирский лайнер. Самолет следовал из Афин в Вильнюс, но приземлился не в пункте назначения из-за сообщения о минировании. На борту оказался основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Белоруссия считает экстремистским данный ТГ-канал. Мужчина задержан вместе с девушкой - Софьей Сапегой. На данный момент оба пассажира рейса арестованы.

Глава МИД Белоруссии допустил передачу Софьи Сапеги РФ после суда.

Фото: Telegram/Желтые сливы