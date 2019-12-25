Оппозиционеру Андрею Пивоварову дали реальный срок

Ленинский районный суд Краснодара приговорил оппозиционера Андрея Пивоварова к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Его признали виновным в "осуществлении деятельности нежелательной организации". Речь идет об "Открытой России"* (неправительственная организация, признанная в России нежелательной). В 2021 году она была самоликвидирована.
Теперь помимо реального срока Пивоварову нельзя будет на протяжении 8 лет заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием Интернета.
Ранее Piter.tv подробно рассказывал об этом уголовном деле.
Фото: Telegram / Пивоваров
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