Оппозиционеру Андрею Пивоварову дали реальный срок

Дело против него было возбуждено в 2021 году.

Ленинский районный суд Краснодара приговорил оппозиционера Андрея Пивоварова к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Его признали виновным в "осуществлении деятельности нежелательной организации". Речь идет об "Открытой России"* (неправительственная организация, признанная в России нежелательной). В 2021 году она была самоликвидирована.

Теперь помимо реального срока Пивоварову нельзя будет на протяжении 8 лет заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием Интернета.

Ранее Piter.tv подробно рассказывал об этом уголовном деле.

Фото: Telegram / Пивоваров