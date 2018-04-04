Репортаж: как петербуржцы митинговали против депутата Слуцкого

В Северной столице прошел митинг против депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого. Репортаж Piter.TV.

Во вторник, 3 апреля, на Малой Садовой улице прошла протестная акция "Руки прочь". В одиночных пикетах участвовали петербуржцы, которые верят обвинениям в адрес депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого. Напомним, что сразу несколько журналисток из российских СМИ заявили, что парламентарий домогался до них. Канал Piter.TV побывал на митинге и снял самых активных участников акции.

Судя по плакатам в руках пикетчиков, в повестку протеста вошли и другие темы. В частности, представители Российского социалистического движения требовали ужесточить наказания за семейное насилие и сексуальные домогательства на работе. Не обошлось и без транспарантов с пикантными шутками в адрес Леонида Слуцкого. В финале акции протестующие выкинули в помойку картонную статую "Леонида Милосского".

Все время, пока на Малой Садовой продолжалась протестная акция, здесь же дежурили сотрудники МВД. Они пообщались с пикетирующими и не стали никого задерживать. Зато к противникам Слуцкого регулярно подходили прохожие, многие из которых выражали несогласие с идеями социалистов.

Видео: Piter.TV