Активиста Динара Идрисова избили и отобрали мобильник

На петербуржца напали на проспекте Солидарности, пока он находился в машине.

Петербургский активист Динар Идрисов пострадал от рук грабителей. Мужчину сначала избили, а после отобрали мобильное устройство.Об этом сообщила сама жертва через социальные сети. По данным правозащитника, на него напали неизвестные в Невском районе в ночь на 6 марта.

По сведениям петербуржца, в день инцидента он подъехал около половины третьего утра к своему дому по проспекту Солидарности. Затем в машину к нему забрались двое. Они избили Динара. После этого к злоумышленникам присоединилось еще двое. В общей сложности мужчина лишился недорогого телефона в четыре тысячи рублей.

После произошедшего, пострадавший обратился за помощью в Александровскую больницу. У него зафиксировано сотрясение мозга, черепно-мозговая травма и гематомы. Сейчас пациент отпущен под амбулаторное лечение.

Напомним, что эксперты рассказали, что ждет Меншиковский бастион в Петропавловке

Фото: Piter.tv