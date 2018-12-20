Эксперты рассказали, что ждет Меншиковский бастион в Петропавловке

Эксперты Музея скульптуры рассказали, что земляные работы никак не должны повлиять на историческое здание Меншиковского бастиона. По их сведениям, все мероприятия контролируются КГИОПом, Институтом истории материальной культуры РАН и самой организацией. Ранее в СМИ появились сведения о том, что объект могут повредить из-за раскопок старинной дерево-земляной крепости.
Напомним, что в конце 2011 года на территории Петропавловской крепости началась выемка грунта с фаса бастиона. Рабочие должны были гидроизолировать объект, но в ходе выполнения поручения нашли арки XVIII века. Тогда задание пришлось остановить ради изучения находки. Только к 2016 году удалось разработать противоаварийный проект. Во время его проведения была найдена еще одна деталь земляной крепости. Работы опять приостановились, а раскопки пришлось дополнительно профинансировать. Они ведутся с 2017 года по настоящее время. По завершению мероприятий по раскопкам и созданию безопасных условий на участке, на объект будут допускаться посетители. Гостям покажут фрагменты первой дерево-земляной постройки.
Ранее Piter.tv писал о том, что полиция нашла 300 млн рублей при обыске бизнес-центра Приморского района.
Фото: Piter.tv
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