Эксперты рассказали, что ждет Меншиковский бастион в Петропавловке

Специалисты из Музея Городской скульптуры объяснили, какая судьба ждет Меншиковский бастион.

Эксперты Музея скульптуры рассказали, что земляные работы никак не должны повлиять на историческое здание Меншиковского бастиона. По их сведениям, все мероприятия контролируются КГИОПом, Институтом истории материальной культуры РАН и самой организацией. Ранее в СМИ появились сведения о том, что объект могут повредить из-за раскопок старинной дерево-земляной крепости.

Напомним, что в конце 2011 года на территории Петропавловской крепости началась выемка грунта с фаса бастиона. Рабочие должны были гидроизолировать объект, но в ходе выполнения поручения нашли арки XVIII века. Тогда задание пришлось остановить ради изучения находки. Только к 2016 году удалось разработать противоаварийный проект. Во время его проведения была найдена еще одна деталь земляной крепости. Работы опять приостановились, а раскопки пришлось дополнительно профинансировать. Они ведутся с 2017 года по настоящее время. По завершению мероприятий по раскопкам и созданию безопасных условий на участке, на объект будут допускаться посетители. Гостям покажут фрагменты первой дерево-земляной постройки.

Ранее Piter.tv писал о том, что полиция нашла 300 млн рублей при обыске бизнес-центра Приморского района.

Фото: Piter.tv