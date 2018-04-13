Полиция нашла 300 млн рублей при обыске бизнес-центра Приморского района

Операция проводилась в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

В Приморском районе Петербурга сотрудники полиции экономического отдела обнаружили склад наличных денег при обыске в бизнес-центре города. В потайном месте находились сотни тысяч долларов, а также миллионы рублей. Общая сумма составила 300 миллионов рублей. Средства хранились у местного жителя, подозреваемого в преступлении. Правоохранительные органы считают, что мужчина незаконно обналичивал деньги.

Дело принято к расследованию в феврале 2019 года. Тогда оперативники начали серию из 20 обысков. Специалисты зашли в отделение Примсоцбанка, а также предпринимателям в Петербурге. на данный момент обвинение предъявлено 5-летнему Владиславу Рейну. Во время одного из мероприятий полиции, 5 марта была найдена заначка бизнесмена.

Напомним, что пенсионерка-миллиардерша найдена в однушке на Тамбасова.

Фото: Piter.tv