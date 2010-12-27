Пенсионерка-миллиардерша найдена в однушке на Тамбасова

На женщину записана дорогостоящая недвижимость, но живет она в скромных условиях.

Петербургские СМИ обнаружили пенсионерку, на которую записаны миллиарды рублей. Женщина проживает в однокомнатной квартире по улице Тамбасова, но согласно документам, на нее записана недвижимость на сотни квадратных метров. Среди собственности местной жительницы значится "Экспофорум", оборот которого приносят ежегодно по 10 миллиардов рублей. Сведения о долларовой богачке первой сообщила "Фонтанка.ру".

По данным издания, большая часть записанного на старушку имущества относится к компаниям "Газпрома", а также гостиничным бизнесом. Многие из фирм имеют высокую долговую нагрузку. В общении с журналистами старушка косвенно подтвердила знакомство с главой большинства компаний - Еленой Машедо.

Напомним, что на Зеленогорском шоссе погиб человек в результате столкновения "Форда" и "Мицубиси".

Фото: Piter.tv