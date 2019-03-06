На Зеленогорском шоссе погиб человек в результате столкновения "Форда" и "Мицубиси"

Одна из участников аварии госпитализирована, ще один человек скончался на дороге.

В Курортном районе Санкт- Петербурга вечером 5 марта произошло смертельное ДТП. На трассе в направлении Зеленогорска столкнулись две иномарки. Водитель "Форда" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там автомобиль столкнулся с движущимся "Мицубиси". В последнем транспортном средстве находился 60-летний мужчина.

В результате сильного удара автомобилист "Форда" получил тяжелую травму, а его пассажир погиб на месте. По сведениям от очевидцев, трагедия произошла около половины шестого вечера на 7 километре шоссе.

На месте работали представители правоохранительных органов. По факту случившегося ведется проверка. Известно, что за рулем "Форда" находилась 40-летняя петербурженка. Сейчас женщина госпитализирована. Погибшему пассажиру на вид было около 40 лет.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб