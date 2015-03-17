В Ленобласти пресекли подпольный офис по обналичке: ущерб превысил 24 миллиона рублей

За 3 года обнальщики заработали 24 500 000 рублей.

В поселке имени Свердлова во Всеволожском районе Ленинградской области сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти совместно с Росфинмониторингом пресекли деятельность группы, которая нелегально занималась обналичиванием денежных средств. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

По данным следствия, с начала 2022 года подозреваемые арендовали офис, где якобы в рамках финансовых сделок и хозяйственных операций предоставляли услуги по переводу денег из безналичной формы в наличную. Схема работала через подставные фирмы и фиктивные основания для снятия средств. За свои услуги "финансисты" удерживали комиссию в размере 2,5%. В результате такой деятельности фигуранты заработали более 24,5 миллиона рублей.

Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу возбудило уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В рамках операции были задержаны 11 человек в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. При обысках полицейские изъяли документы, черновую бухгалтерию, наличные средства и электронные носители с доказательствами незаконной схемы.

Мера пресечения в виде запрета определенных действий избрана для 60-летнего предполагаемого организатора, 57-летней женщины, выполнявшей роль бухгалтера, и еще одного участника. Один из фигурантов — 28-летний житель региона — находится под подпиской о невыезде. Остальные допрошены в качестве свидетелей.

Сейчас силовики продолжают оперативные мероприятия по установлению других эпизодов преступной схемы и возможных соучастников.

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