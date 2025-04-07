Пятерых подпольных банкиров осудят в Ярославле за незаконные операции более чем на 390 млн рублей

В криминальной деятельности обвиняются четверо женщин и один мужчина.

Пятерых подпольных банкиров осудят в Ярославле за незаконные операции более чем на 390 миллионов рублей. Соответствующее заявление в социальных сетях опубликовали сотрудники пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов. В полиции уточнили, что в списке подозреваемых значатся четыре женщины в возрасте от 37 до 47 лет и один мужчина 1974 года рождения.

Ранее оперативники говорили о том, что в июне 2023 года сотрудники из УЭБиПК пресекли деятельность теневого банка, который функционировал более четырёх лет. Злоумышленники, не имея необходимой лицензии, обналичивали денежные средства для местных предпринимателей. При этом они удерживали для себя комиссию в размере не менее десяти процентов, минуя легальные кредитные организации. Основой для незаконной деятельности служили офисные помещения, расположенные в Дзержинском районе Ярославля. Преступный доход составил свыше 39 миллионов рублей. Во время обыска у обвиняемого мужчины было изъято поддельное водительское удостоверение. Этот инцидент стал основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела по части 3 статьи 327 УК РФ. В настоящее время на имущество и денежные средства подельников наложен арест на сумму более 3,6 миллиона рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ и ч. 3 ст. 327 УК РФ, направлены в суд для рассмотрения. пресс-служба МВД РФ по региону

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Фото и видео: МВД Медиа