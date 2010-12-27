Жителей Петербурга предложили поощрять за вклад в развитие муниципалитета

Комитет по законодательству Петербурга уже поддержал эту идею.

Петербургские депутаты предложили поощрять городских активистов "за хорошую работу и большой личный вклад" в развитие муниципалитета. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы Дениса Четырбока.

По словам депутата, одной из форм поощрения за общественный труд могла бы стать система муниципальных наград.

Среди наших жителей достаточное число активистов, деятельность, инициативы и добрые дела которых не должны оставаться без внимания. Одной из форм поощрения за общественный труд должна стать система муниципальных наград. Публичное признание заслуг – это лишь малая часть того, чего достойны наши активисты. Денис Четырбок

Четырбок добавил, что петербуржцы всегда были неравнодушны к своему городу. Поэтому деятельность активистов "не должна оставаться без внимания".

Отметим, что инициативу в пятницу, 13 апреля, поддержал Комитет по законодательству петербургского Заксобрания.

Ранее мы писали о том, что Депутаты Петербурга поддержали идею электронных рецептов на лекарства.

Фото: ВКонтакте / Денис Четырбок