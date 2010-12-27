Депутаты Петербурга поддержали идею электронных рецептов на лекарства

Парламентарии ЗакСа поддержали в первом чтении законопроект, который разрешает поликлиникам выписывать электронные рецепты на лекарства. Однако это не отменяет бумажных рецептов.
Авторы законопроекта - Александр Тетердинко и Елена Киселева. Тетердинко отметил, что закон подразумевает, что субъекты РФ могут принимать решение о введении электронных рецептов. Отмечается, что полномочия нужно внести в законодательство Петербурга.
Мы считаем, что нужно развивать современные технологии в медицине. На электронные рецепты с 2012 года успешно перешли наши финские соседи.
Александр Тетердинко