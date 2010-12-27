Депутаты Петербурга поддержали идею электронных рецептов на лекарства

В поликлиниках Петербурга хотят ввести электронные рецепты.

Парламентарии ЗакСа поддержали в первом чтении законопроект, который разрешает поликлиникам выписывать электронные рецепты на лекарства. Однако это не отменяет бумажных рецептов.

Авторы законопроекта - Александр Тетердинко и Елена Киселева. Тетердинко отметил, что закон подразумевает, что субъекты РФ могут принимать решение о введении электронных рецептов. Отмечается, что полномочия нужно внести в законодательство Петербурга.