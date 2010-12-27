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Депутаты Петербурга поддержали идею электронных рецептов на лекарства
Сегодня, 15:18
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Депутаты Петербурга поддержали идею электронных рецептов на лекарства

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В поликлиниках Петербурга хотят ввести электронные рецепты.

Парламентарии ЗакСа поддержали в первом чтении законопроект, который разрешает поликлиникам выписывать электронные рецепты на лекарства. Однако это не отменяет бумажных рецептов. 

Авторы законопроекта - Александр Тетердинко и Елена Киселева. Тетердинко отметил, что закон подразумевает, что субъекты РФ могут принимать решение о введении электронных рецептов. Отмечается, что полномочия нужно внести в законодательство Петербурга.

Мы считаем, что нужно развивать современные технологии в медицине. На электронные рецепты с 2012 года успешно перешли наши финские соседи.

Александр Тетердинко

Теги: новости петербурга , новости спб , рецепты в поликлинике , электронные рецепты
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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