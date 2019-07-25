На митинг за честные выборы пришли Резник, Дацик и Бортко

Известные активисты Петербурга выступили с речью на акции протеста против произвола на выборах.

Митинг за честные выборы на площади Ленина 24 июля прошел без происшествий.

Организаторы акции оценивают ее численность в 6 тысяч человек, а сотрудники петербургского ГУ МВД — в 2,2 тысячи человек.

На митинге выступили известные активисты Петербурга. Среди них кандидат в губернаторы от КПРФ Владимир Бортко, депутаты городского законодательного собрания Борис Вишневский и Максим Резник, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Марина Шишкина, российский боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик, гражданский активист, основатель движения "Красивый Петербург" Красимир Врански и многие другие.

Piter.TV подготовил отчетное видео о том, как это было.

Фото и видео: Piter.TV