Митинг против нарушений на выборах закончился без происшествий

Несмотря на смелые лозунги и решительные предложения, митинг за честные выборы прошел без задержаний.

Организаторы акции оценивают ее численность в 6 тысяч человек, а сотрудники петербургского ГУ МВД — в 2,2 тысячи человек.

Среди участников митинга можно было заметить кандидата в губернаторы от КПРФ Владимира Бортко, депутатов городского законодательного собрания Бориса Вишневского и Максима Резника, а также лидера регионального отделения партии "Справедливая Россия" Марину Шишкину и ее сторонников.

По инициативе Вишневского на митинги прошла минута молчания памяти убитой активистки Елены Григорьевой. После этого выступил Максим Резник с предложением провести в начале сентября "Марш в защиту Петербурга". Также депутат заявил, что ему "не нравится, что губернатором хочет стать человек, который не слышит критику, уничтожают островки свобода слова, рисует детям танки".

За соблюдением порядка наблюдали сотрудники полиции и ОМОН. В конце мероприятия для транспорта перекрыли улицы, прилегающие к Финляндскому вокзалу, что спровоцировало пробки на ближайших набережных.

Напомним, что на митинге активисты требовали перенести выборы, отменить "муниципальный фильтр" на избрании губернатора, зарегистрировать всех кандидатов в муниципальные депутаты и расформировать муниципальные избиркомы, замешанные в нарушениях.

Видео: Piter. TV