Правоохранители готовятся к митингу против произвола на выборах

Он пройдет 31 июля вечером на Исаакиевской площади.

В среду, 31 июля, в Петербурге пройдет митинг против произвола на выборах. Местом для проведения протеста выбрали Исаакиевскую площадь. Туда уже начали стягиваться правоохранители. Корреспондент Piter.TV заснял обстановку, которая царит на площади перед началом митинга.

Он сообщил о том, что на место прибыли сотрудники Росгвардии и ОМОН. Демонстрация начнется в 18:00.

Участники выступят против недопуска независимых кандидатов в муниципальные депутаты. По их мнению, по состоянию на 29 июля в участии в выборах незаконно отказали более 420 самовыдвиженцам.

Митинг за честные выборы также прошел в Петербурге 25 июля. Обошлось без задержаний.

Видео: Piter.TV