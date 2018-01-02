В Петербурге жестоко убили активистку Елену Григорьеву

Ранее ей много раз поступали угрозы.

В Петербурге убили гражданскую активистку демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений Елену Григорьеву. Об этом сообщил правозащитник Динар Идрисов на своей странице в Facebook.

По словам Идрисова, ее жестоко убили в ночь с 19 на 20 июля 2019. Тело женщины нашли в воскресенье, 21-го июля. Он отметил, что активистка ни раз становилась жертвой насилия. Также ей поступали угрозы. Она обращалась в полицию, но заметной реакции не было.

"Было ли эти нападения, угрозы и теперь убийство связаны с ее политическими взглядами, которые менялись от националистических до праволиберальных и ЛГБТ, с ее несомненно активной жизненной позицией, характером и стилем поведения - абсолютно не важно. У каждого человека есть право на жизнь", - написал Идрисов.

Также правозащитник рассказал, что в соцсетях Елена Григорьева до сих пор бывает онлайн. Он предположил, что это могут быть оперативники или следователь.

По факту убийства возбудили уголовное дело. Есть подозреваемый.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в кустах Московского района нашли труп женщины из Великого Новгорода.

Фото: соцсети