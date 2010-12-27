В кустах Московского района нашли труп женщины из Великого Новгорода

По подозрению в убийстве задержали безработного мужчину.

В воскресенье, 21 июля около 17:00 в кустах дома №11/2 на Пулковской ул. Московского района Петербурга нашли труп 40-летней жительницы Великого Новгорода. Женщину задушили, кроме того, на теле и лице обнаружили восемь колото-резанных ранений. Об этом сообщили АН "Оперативное прикрытие".

На след подозреваемого вышла собака по кличке "Жасмин". Она привела полицию к дому №82 на ул. Ленсовета, где по подозрению в убийстве задержали 40-летнего безработного жителя Башкирии.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на Гостилицком шоссе маршрутка оказалась в кустах.

Фото: Pixabay