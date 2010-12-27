На Гостилицком шоссе маршрутка оказалась в кустах

Водитель и пассажир живы.

Очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" рассказал о том, что днем 22-го июля маршрутка оказалась в кювете на 9 км Гостилицкого шоссе.

Транспортное средство оказалось среди деревьев за пределами дороги. Что стало причиной произошедшего - пока неизвестно.

Комментаторы отметили, что она расположилась таким образом, как будто находится там уже долгое время. Кто-то признал в ней маршрутку, которая ходит от Ломоносова до Копорья.

Свидетель сказал, что все остались живы. О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что рабочий упал с шестого этажа в Шушарах.

Фото: vk.com/spb_today