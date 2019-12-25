Экономист Григорьева сообщила о повышении пенсий четырем миллионам россиян с 1 апреля

Аналитик объяснила, что рост выплат с учетом индексации происходит ежегодно.

Российский экономист Елена Григорьева сообщила о повышении социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению для четырех миллионов граждан страны с 1 апреля. Такой информацией специалист,з заместитель декана профильного факультета РУДН поделилась в интервью с информационным агентством "Прайм". Аналитик заметила, что рост социальных выплат (индексация) составит 8,6%.

Эксперт уточнила, что социальные пенсии дети-инвалиды, а ряд категорий россиян получают даже две пенсии. Например, речь идет об участниках ВОВ и инвалидах по военной травме. Индексация пенсий с учетом роста прожиточного минимума гражданина за предыдущий год проходит ежегодно. В 2022 году в бюджете на данные цели было заложено повышение на 7,7%. Однако президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров индексировать их на 8,6% с учетом текущей инфляции.

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Фото: Piter.tv