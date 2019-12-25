Экономист Миловидов спрогнозировал возвращение иностранных компаний в Россию к лету

Владимир Миловидов считает, что ушедшие фирмы могут легко заменить конкуренты.

Российский экономист Владимир Миловидов спрогнозировал возвращение иностранных компаний в страну в летнему периоду. Такое заявление в интервью для "РИА Новостей" сделал заместитель руководителя Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений. Аналитик уточнил, что длительная приостановка деятельности не коснется те фирмы, работу которых легко смогут восполнить конкурирующие производители.

Предприятия к лету, думаю, начнут потихоньку возвращаться. Особенно те, которых могут легко заменить их конкуренты. Почему? Просто потому, что это выгодно. Ведь уйдя, они начали терять огромные деньги. Владимир Миловидов, аналитик

Эксперт добавил, что способствовать возвращению зарубежных компаний на российский рынок будет также дальнейшая стабилизация на финансовом рынке. Миловидов уточнил, что в системе нет никакого коллапса, как это предсказывал Запад. Экспорт сократился лишь по определенным позициям.

На место ушедшей Samsung, допустим, может прийти китайская компания, производящая аналогичную продукцию, которая в итоге вытеснит южнокорейского гиганта из России. Владимир Миловидов, аналитик

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