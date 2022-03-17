Михаил Дегтярев: Superjet New может быть готов в 2023 году

Губернатор Хабаровского края рассказал о более быстрой реализации проекта.

Губернатор Хабаровского края заявил, что новый российский гражданский самолет Superjet New может быть готов в 2023 году. Такое заявление Михаил Дегтярев сделал в эфире местного телеканала "Губерния". Чиновник уточнил, что такой срок говорит о завершении работ на два-три года раньше, чем было запланировано. Спикер напомнил жителям региона о том, что самолет создан полностью из отечественных комплектующих.

Сама экономика очень диверсифицирована,...единственные риски, где мы зависим серьезно, это Superjet, он на 80% состоит из иностранных комплектующих, в том числе двигатели французского производства. Михаил Дегтярев, глава региона

Чиновник напомнил, что авиационный двигатель ПД-8 должен был быть готов только в 2024 году. Однако сейчас планы "сдвигаются влево" при поддержке Минпромторга и Правительства РФ. Самолет Superjet New "встанет на крыло" с российскими моторами уже в 2023 году.

В России ускорят создание импортозамещенной версии самолета SSJ100.

Фото и видео: YouTube / GuberniaTV