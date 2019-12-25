В России ускорят создание импортозамещенной версии самолета SSJ100

В прошлом году глава Минпромторга Денис Мантуров утверждал, что создание и сертификацию данной версии самолета планируется завершить до конца 2024 года. Теперь сроки перенесли - уже через 12-14 месяцев.

В Минпромторге обозначили даты сертификации двигателя ПД-8 для импортозамещенной версии отечественного самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Поставлена задача обеспечить этот процесс в более короткий срок – уже через 12-14 месяцев. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

Россия стремится к максимально полному импортозамещению всех систем и агрегатов. По словам главы министерства Дениса Мантурова, то же касается и замены двигателя иностранного производства для SSJ100. Напомним, что в прошлом году он утверждал, что создание и сертификацию данной версии самолета планируется завершить до конца 2024 года.

Напомним, что Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) является ближнемагистральным пассажирским лайнером. Он может перевозить до 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тыс. км. Первый полет SSJ100 состоялся в 2008 году. Через три года лайнер запустили в коммерческую эксплуатацию.

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Фото: photo.airlines-inform.ru, Википедия