Reuters: США отказались от ввода санкций против урана из России

По их мнению, он необходим для функционирования американских атомных санкций. Соединенные Штаты получают уран из России, Казахстана и Узбекистана.

Администрация Белого дома отказалась вводить санкции против российского урана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Американское руководство решило не вводить запрет на химический элемент с атомным номером 92 в периодической системе. По их мнению, он необходим для функционирования американских атомных санкций. Соединенные Штаты получают уран из России, Казахстана и Узбекистана.

Напомним, что президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт энергоносителей из России. Также полностью запрещаются инвестиции в российский энергетический сектор. Сейчас в Палате представителей Конгресса США рассматривается вопрос о запрете на импорт российской нефти в США.

Ранее мы сообщили, что глава Белого дома поделился, что Евросоюз не сможет присоединиться к данному пакету мер.

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