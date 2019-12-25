Глава Белого дома рассказал, что ЕС не сможет присоединиться к данному пакету мер против РФ.

Американский президент Джо Байден запретил импорт на энергоносители, нефть и газ из России в США. Такое заявление глава государства сделал во время своего выступления перед журналистами в Белом доме. Политик уточнил, что данная мера поддержана представителями обеих партий местного Конгресса и американцами, которые сплотились ради поддержки украинцев.

США нацелились на главную артерию российской экономики…Это означает, что российская нефть больше не сможет поступать в порты США, а американский народ нанесет еще один мощный удар по военной машине Путина. Джо Байден, президент США

По мнению Байдена, США дают понять, что не намерены субсидировать "войну Путина". При этом Вашингтон не ожидает, что европейские союзники будут готовы присоединиться к запрету на импорт энергоносителей вместе с ним. Ограничения ударят не только по российской экономике, но также и по США. Байден добавил, что республиканцы и демократы понимают, что будут издержки по введенным санкциям.

Байден оговорился в интервью: "Путин просто берет и вторгается в Россию".

Фото и видео: Белый дом