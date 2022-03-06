Байден оговорился в интервью: "Путин просто берет и вторгается в Россию"

Это не первая публичная оговорка президента США.

Президент США Джо Байден перепутал Россию с Украиной. В интервью американскому историку он оговорился и продолжил выступление, не осознав своей ошибки. Отрывок интервью опубликовал The News Junkie"s Cartoons на своей странице в YouTube.

Байден заявил, что "Путин решил вторгнуться в Россию". Далее глава Белого дома продолжил свою речь. Как мы до этого дошли, задался вопросом Байден. Он подчеркнул, что такого не было со времен Второй мировой войны.

Напомним, что это не первая публичная оговорка президента США. Он уже называл украинцев иранцами.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон сказал, что НАТО не будет участвовать в конфликте на Украине.

Видео: Youtube/Heather Cox Richardson