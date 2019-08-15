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В Петербурге готовятся к согласованному митингу за честные выборы

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Территорию на площади Ленина оградили металлическим забором и поставили рамки.

В четверг, 15 августа, в Петербурге пройдет митинг за честные выборы. На данный момент площадь Ленина закрыта для петербуржцев, сообщил мобильный корреспондент Piter.TV. 

Инциаторами митинга выступили коммунисты. По словам пресс-службы партии, исполнительные органы Петербурга согласовали проведение мероприятия. Протестная акция начнется напротив Финляндского вокзала в 19:00. Она пройдет под девизом "За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!".

На площади Ленина уже установили металлические рамки и ограждения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге задержали бизнесмена, который предлагал решить проблемы с законом за деньги

Видео: Piter.TV 

 

Теги: митинг, митинг за честные выборы, митинг коммунистов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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